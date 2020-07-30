Acı ama faydalı

Acı biberin tadı acı olsa da birçok faydası var. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrki Koçan, "İçeriğindeki beta karoten, C vitamini ve antioksidanlar sayesinde, metabolizmasını hızlandırmaya ihtiyaç duyanlardan kanserden korunmaya özen gösterenlere herkes acı biberi tüketebilir. Ancak, midesinde yanma ve ülser sorunu olanlar veya hemoroitten muzdarip olanlar hariç!" diye uyarıyor. Koçan, "Günde 2 adet acı kırmızı biber, kolesterolü düşürür, metabolizmayı hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini artırır" diyor.