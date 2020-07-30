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    • Sağlık
    • 30.07.2020 Gazete
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    Acı ama faydalı

    in tadı acı olsa da birçok faydası var. ve Uzmanı , “İçeriğindeki beta karoten, C vitamini ve antioksidanlar sayesinde, metabolizmasını hızlandırmaya ihtiyaç duyanlardan den korunmaya özen gösterenlere herkes acı biberi tüketebilir.

    Acı ama faydalı

    Acı biberin tadı acı olsa da birçok faydası var. ve Uzmanı , "İçeriğindeki beta karoten, C vitamini ve antioksidanlar sayesinde, metabolizmasını hızlandırmaya ihtiyaç duyanlardan den korunmaya özen gösterenlere herkes i tüketebilir. Ancak, midesinde yanma ve ülser sorunu olanlar veya hemoroitten muzdarip olanlar hariç!" diye uyarıyor. Koçan, "Günde 2 adet acı kırmızı biber, kolesterolü düşürür, metabolizmayı hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini artırır" diyor.

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