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    • Sağlık
    • 29.07.2020 Gazete
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    Menopoz aşkı bitirmesin! Menopoz nedir, belirtileri nelerdir?

    Menopoz kadınları hem fiziksel hem de duygusal yönden etkiliyor. Araştırmalara göre ülkemizde kadınlar 47-49 yaşları arasında menopoza giriyor. ve 'nden Op. Dr. , her kadının bu dönemi farklı yaşadığını söylüyor.

    Menopoz aşkı bitirmesin!

    Menopoz kadınları hem fiziksel hem de duygusal yönden etkiliyor. Araştırmalara göre ülkemizde kadınlar 47-49 yaşları arasında menopoza giriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Gülbin Destici İşgören, her kadının bu dönemi farklı yaşadığını söylüyor.

    35'TEN SONRA DİKKAT
    35 yaştan sonra kadın ve erkeklerde başlayan kemik kaybı menopoz sonrası ilk 4-8 yılda östrojen düzeyinin azalmasına bağlı olarak hızlanıyor. Vücuttaki östrojenin azalması, ilerleyen yaşa bağlı olarak yüksek kolesterol, yüksek tansiyon gibi risk faktörlerinin görülme olasılığının artması ve hayatın bu döneminde daha hareketsiz olma gibi risk faktörlerinin bir araya gelmesiyle menopoz dönemindeki kadınlarda kalp krizi ve inme riski artıyor. Bunun yanı sıra menopoz döneminde azalan östrojen hormonu, meme kanseri ve mesane kanseri riskini de artırıyor. Menopoz döneminde yağdan fakir antioksidandan zengin beslenmek ve bol spor yapmak şikayetleri azaltıyor.



    İŞTE BELİRTİLER
    Sıcak basmaları ve terlemeler
    Uykuya dalmada zorlanma
    Çarpıntı
    Depresyon, çabuk sinirlenme
    Baş ağrısı
    Saçlarda dökülme ve incelme
    Halsizlik ve kas eklem ağrıları
    Ciltte, gözde veya ağızda kuruluk
    Vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı ve cinsel istekte azalma
    Ani sıkışma hissi, idrar kaçırma ve sık idrara çıkma
    İdrar yolu enfeksiyonu
    İştah ve kilo artışı

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