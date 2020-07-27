Karaciğer yağlanması, yeni bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğere dost besinleri tüketmekten daha önemlisi karaciğere zararlı besinlerden uzak durmaktır. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, karnabahar, brokoli, roka gibi besinler tüketilmeli" diyor.

AKDENİZ DİYETİ: Zeytinyağlı sebze yemekleri tüketin.

HAFİF YİYİN: Balık ve salatayı ihmal etmeyin

C VİTAMİNİ: Roka, tere, limon portakal yiyin.

ÇEREZ: Günde bir avuç ceviz ve badem.