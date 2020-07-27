Sevgi, sahip olmak; tutku ise istemek eylemleriyle açıklanabilir. Sevgi ile bilmek, görmek, mesafeleri yok etmek, tansiyonu azaltmak ve huzuru bulmak isteriz. Tutkuda ise daha önce gittiğimiz bir yere gitmek istemez, yeni keşiflere yönelmeyi arzular, kendimize ait bir alanımız olsun isteriz. 20'den fazla ülkede çiftlere "partnerlerini en çok arzuladıkları anları" sordum. İlk grup, partnerlerini en çok arzuladığı zaman olarak onların evde olmadığı ve bu yüzden birlikte vakit geçiremedikleri anlar olduğunu söyledi. Belki de böyle anlarda, hayal gücü veya eski anılar devreye girerek bedenen ayrı olan iki insanın zihnen daha yakın bir temas halinde olmasını sağlıyor. İkinci grup ise partnerlerini işleri başında veya bir görev esnasında çekici buluyor. Onları özgüvenli ve başarılı gördüklerinde, onlara karşı olan tutkularının arttığını anlattılar. Partnerlerimizi başarılarıyla, farklı kimlikleriyle ve başkalarının onlar için ortaya koyduğu yorumlarla değerlendirmek onlara ait bambaşka detaylar keşfetmemizi sağlıyor. Üçüncü grup ise, bir yenilik keşfettiklerinde partnerlerini daha çok çekici bulduklarını belirtti, olmuş. Bu yeniliğin sadece fiziksel bir yenilik olması gerekmiyor. İlişkide yenilik, farklı bakış açıları, deneysellik ve yeni bir ifade gücü de karşı tarafın arzu seviyesini arttırabiliyor.

ESTHER PEREL - İLİŞKİ TERAPİSTİ



