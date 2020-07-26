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    • Sağlık
    • 26.07.2020 Gazete
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    in ilacı

    En sevilen baklagillerden , göz ve kemik sağlığını korur. Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeleyerek diyabeti önler. Meme ine karşı koruma sağlar. Bağırsakları güçlendirir. Uzun süre tok tutarak kilo vermeyi hızlandırır.

    Kanserin ilacı nohut
    En sevilen baklagillerden , göz ve kemik sağlığını korur. Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeleyerek diyabeti önler. Meme ine karşı koruma sağlar. Bağırsakları güçlendirir. Uzun süre tok tutarak kilo vermeyi hızlandırır.
    Haberler Sağlık Kanserin ilacı nohut
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