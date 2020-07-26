Kanserin ilacı nohut

En sevilen baklagillerden nohut, göz ve kemik sağlığını korur. Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeleyerek diyabeti önler. Meme kanserine karşı koruma sağlar. Bağırsakları güçlendirir. Uzun süre tok tutarak kilo vermeyi hızlandırır.
En sevilen baklagillerden nohut, göz ve kemik sağlığını korur. Lifli yapısı sayesinde sindirimi hızlandırır. Kan şekerini dengeleyerek diyabeti önler. Meme kanserine karşı koruma sağlar. Bağırsakları güçlendirir. Uzun süre tok tutarak kilo vermeyi hızlandırır.