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    • Sağlık
    • 26.07.2020 Gazete
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    na 'C' vitamini! İşte ve lardan kurtulmanın yolu...

    Hem erkekler hem de kadınlar hayatlarının bir döneminde sorunuyla karşılaşabiliyor. ve yla hayatı zehir eden bu sıkıntıya karşı ise doğru beslenmek önem taşıyor. Opr. Dr. , böbrek taşları konusunda bilgi verdi. Böbrek taşları, her 10 kişiden birinde görülüyor. Uzmanlar, yanlış beslenmenin etkisine değiniyor. Ev yapımı limonata öneriyor...

    Böbreklere ‘C’ deyin!

    Hem erkekler hem de kadınlar hayatlarının bir döneminde sorunuyla karşılaşabiliyor. ve yla hayatı zehir eden bu sıkıntıya karşı ise doğru beslenmek önem taşıyor. Opr. Dr. Ahmet Gençbay, böbrek taşları konusunda bilgi verdi. Gençbay, "Erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla görüldüğü bilinen taş hastalığının artık kadınlarda görülme sıklığının dünya çapında artış gösterdiği son yapılan incelemelerde ortaya çıkmıştır. Bunun nedenlerini de küresel ısınma, artan stresli yaşam şartları ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimde görmekteyiz. Sitrat, idrarda taş oluşumunu önleyen en önemli koruyucu maddelerdendir. Bu nedenle sitrat kaynağı olan elma, limon, pancar ve domates sıklıkla tüketilmelidir. En basit ve pratik uygulama, günlük içilecek suyun içine limon sıkılmasıdır. Ev yapımı limonata da tavsiyemdir" diye konuştu...


    OBEZİTEDEN KAÇINMALIYIZ
    Gençbay, "Vücut kitle indeksini korumalıyız, yani obeziteden kaçınmalıyız" dedi.

    Haberler Sağlık Böbrek taşına 'C' vitamini! İşte Ağrı ve sancılardan kurtulmanın yolu...
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