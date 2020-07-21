Romatizmaya kırmızı mucize

Romatizma, dünyada milyonlarca insanı etkileyen, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara yol açan bir hastalıktır. Tedavi edilmeyen romatizma, eklemlerin hareket kabiliyetini kısıtlar. Tedavi yöntemleri hastalığı ortadan kaldırmaz, ancak etkisini azaltır. Romatizmaya iyi gelen yiyecekler ise ağrıları hafifletir.

BALIK: Özellikle somon ve ton gibi soğuk su balıkları bol miktarda omega yağ asidi içerir. Omega 3 yağ asitleri iltihaplı hastalara iyi gelir. Haftada en az 3 öğün balık tüketerek romatizma ağrılarını azaltabilirsiniz.

NAR: Düzenli olarak nar suyu ya da nar tüketmek, romatizmal ağrıların ve şişliklerin dinmesine yardımcı olur.

ENGİNAR: Vücuttaki zehri atma özelliği, başta romatizma olmak üzere, gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı bire birdir. İçeriğindeki folik asit ve potasyum ile kemikleri kuvvetlendirir.

DOMATES: Lif açısından zengin olan bu besin, kanı temizler. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Romatizmaya iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir.

YUMURTA: Sağlıklı doku ve eklemler için sülfür gerekir. Sülfür, yumurtada bol miktarda bulunur. Aynı zamanda B vitamini açısından zengin olan yumurta, eklem dokusunu geliştirir.

ZENCEFIL: Uyarıcı etkileri kan damarlarını genişletip kan dolaşımını arttırarak romatizma ağrıları ve yanmalarını yok eder.