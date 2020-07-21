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    • Sağlık
    • 21.07.2020 Gazete
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    Romatizmaya kırmızı mucize

    Hayatı kabusa çeviren romatizma larını dindirmek doğru beslenmeye bağlıdır. , balık ve gibi yiyecekler, doğal ilaç etkisi yapar.

    Romatizmaya kırmızı mucize

    Romatizma, dünyada milyonlarca insanı etkileyen, bağışıklık sistemindeki sorunlar nedeniyle eklemlerin iç yüzeyinde iltihaplanmalara yol açan bir hastalıktır. edilmeyen romatizma, eklemlerin hareket kabiliyetini kısıtlar. Tedavi yöntemleri hastalığı ortadan kaldırmaz, ancak etkisini azaltır. Romatizmaya iyi gelen yiyecekler ise ları hafifletir.

    BALIK: Özellikle somon ve ton gibi soğuk su balıkları bol miktarda omega yağ asidi içerir. Omega 3 yağ asitleri iltihaplı hastalara iyi gelir. Haftada en az 3 öğün balık tüketerek romatizma ağrılarını azaltabilirsiniz.

    NAR: Düzenli olarak suyu ya da nar tüketmek, romatizmal ağrıların ve şişliklerin dinmesine yardımcı olur.

    ENGİNAR: Vücuttaki zehri atma özelliği, başta romatizma olmak üzere, gut hastalığı ve eklem yanmasına karşı bire birdir. İçeriğindeki folik asit ve potasyum ile kemikleri kuvvetlendirir.

    DOMATES: Lif açısından zengin olan bu besin, kanı temizler. Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Romatizmaya iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir.

    YUMURTA: Sağlıklı doku ve eklemler için sülfür gerekir. Sülfür, da bol miktarda bulunur. Aynı zamanda B vitamini açısından zengin olan yumurta, eklem dokusunu geliştirir.

    ZENCEFIL: Uyarıcı etkileri kan damarlarını genişletip kan dolaşımını arttırarak romatizma ağrıları ve yanmalarını yok eder.

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