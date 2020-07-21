Kadınlarda en sık görülen 3 hastalık

Kadın hastalıklarında erken teşhis hayati önem taşıyor. Farklı renkte akıntı, düzensiz adet kanamaları, karında şişlik, ağrılı adet dönemi gibi belirtiler çeşitli jinekolojik kanserlerin sinyalini verebiliyor. Doç. Dr. Cengiz Alataş'a kadınlarda en sık görülen 3 hastalığı sorduk...
1 VAJİNAL AKINTI: Normal vajinal akıntı berraktır ve sıvı yumurta akını andırır, koku yapmaz. Fakat renkli, kanlı, köpüklenen, kötü kokulu, idrar yaparken ve ilişki sırasında ağrı ve yanma gibi belirtileri olan akıntılarda dikkatli olunması gerekir.
2 ADET DÜZENSİZLİĞİ - Kadınlarda adet düzensizliklerinin sebebi hormonal bozukluklardır. Ayrıca; miyom, polip, kist gibi iyi huylu oluşumların habercisi olabildiği gibi, enfeksiyon veya kanser gibi ciddi durumların belirtisi olabilir. İlaç veya cerrahi yöntem gerekebilir.
3 CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARI - Kadınlarda cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsel isteğin azalması, orgazm bozukluğu, vajinismus, ilişkide ağrı ve erkeğin cinsel davranışlarından memnun olmama şeklinde görülür. Ağrıya neden olan miyom ya da doğum sonrası vajinal yara dokusu varsa, ilişkide ağrı şeklinde fonksiyon bozukluğu yapabilir. Bu durumlar için tedavi şart.