Kadınlarda en sık görülen 3 hastalık





1 VAJİNAL AKINTI: Normal vajinal akıntı berraktır ve sıvı yumurta akını andırır, koku yapmaz. Fakat renkli, kanlı, köpüklenen, kötü kokulu, idrar yaparken ve ilişki sırasında ağrı ve yanma gibi belirtileri olan akıntılarda dikkatli olunması gerekir.



2 ADET DÜZENSİZLİĞİ - Kadınlarda adet düzensizliklerinin sebebi hormonal bozukluklardır. Ayrıca; miyom, polip, kist gibi iyi huylu oluşumların habercisi olabildiği gibi, enfeksiyon veya kanser gibi ciddi durumların belirtisi olabilir. İlaç veya cerrahi yöntem gerekebilir.