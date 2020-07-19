Yaz hastalıkları bizden korksun | Kadın ve çocuk sağlığı

Çocukları bekleyen tehlikeler arasında sadece koronavirüs değil, yaz hastalıkları ve kazalar da bulunuyor ne yazık ki... Doç. Dr. Ercan Tutak, çocuklarda görülen yaz hastalıkları ve bu dönemde sık yaşanan kazalar hakkında uyarılarda bulunuyor:
● Ağızda kuruluk ve halsizlik güneş çarpmasını işaret ediyor. Bu belirtileri gösteren çocuklar varsa hemen serin bir yerde istirahat etmesi sağlanmalı, sıvı tüketimi de arttırılmalı. Çocuklar, az az ve sık sık beslenmeli.
● Hijyenik olmayan gıdalar sindirim sistemini bozabilir. Bu durum ishal ya da kusmaya yol açıyor. İshale şeker, tuz ve karbonat karışımı iyi geliyor. Eğer kanlı ishal ve ateş varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı.
● Sinek sokması veya böcek ısırmalarına karşı önceden önlem alınmalı. Kovucu olarak leylak yağı, çocukların elbiselerine sürülebilir. Tedbire rağmen ısırılma gerçekleştiyse kaşıntı önleyici bir şurup ve lokal sürülecek bir kaşıntı giderici merhem çocuğu rahatlatır.