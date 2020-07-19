Yaz hastalıkları bizden korksun | Kadın ve çocuk sağlığı





● Ağızda kuruluk ve halsizlik güneş çarpmasını işaret ediyor. Bu belirtileri gösteren çocuklar varsa hemen serin bir yerde istirahat etmesi sağlanmalı, sıvı tüketimi de arttırılmalı. Çocuklar, az az ve sık sık beslenmeli.



● Hijyenik olmayan gıdalar sindirim sistemini bozabilir. Bu durum ishal ya da kusmaya yol açıyor. İshale şeker, tuz ve karbonat karışımı iyi geliyor. Eğer kanlı ishal ve ateş varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı.