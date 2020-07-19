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    • Sağlık
    • 19.07.2020 Gazete
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    Bir avuç cinsel isteksizlik yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor!

    Kalp-damar dostu , cinsel sorunları da ortadan kaldırıyor. Bir avuç badem, cinsel isteksizlik yaşayan çiftlere ilaç gibi geliyor. Özellikle erkeklerde enerji patlamasına yol açıyor.

    Bir avuç güç

    Kalp-damar dostu , cinsel sorunları da ortadan kaldırıyor. Çiftlere derman oluyor. "Fazlası kilo yapar" diyen uzmanlar, bademin diğer faydalarını şöyle anlatıyor:

    KANSER ve kalp krizi gibi hastalıklara karşı koruyucudur.
    KURU ciltler için besleyicidir. Badem yağı cilt bakımı, saç ve tırnak bakımı için de kullanılabilir.
    VÜCUT direncini artırır. Yaraların iyileşmesinde, tat duyusunun oluşumunda faydalıdır.
    GEBELİK için çinko minerali içerir.
    BEDENSEL ve zihinsel yorgunluk için kullanılabilir.
    STRESE iyi gelir.

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