Uzmanlar, her gün 9 bin adım atan kişilerin Alzheimer'a yakalanma oranını çok düşük görüyor. Çağın vebası bunamayı önleyen diğer maddeler ise şöyle sıralanıyor:

KAHVE bolca magnezyum içerir ve güçlü bir antioksidandır. Alzheimer'a yakalanma riskinizi yüzde 50 azaltır...

BEYNİNİZE, tıpkı kaslarınıza davrandığınız gibi davranın. Her gün kitap okuyup, bulmaca çözmeye çalışın...

UYKU düzeninizi iyi ayarlayın. Az uyku demansı tetikler...

D VİTAMİNİ eksikliği Alzheimer'a neden olur. Bol bol güneşlenin ya da D vitamini desteği alın.

HER gün spor yapın. Bu sayede kalbinizi düzenli çalıştırın. Orta yaşlıysanız ve kolesterolünüz yüksekse, demansa yakalanma riskiniz çok fazla..