Vücutta detoks görevi üstlenen karaciğer, en çalışkan organ olarak biliniyor. Yağlanması sorunlara neden oluyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğere dost besinleri tüketmekten daha önemlisi karaciğere zararlı besinlerden uzak durmaktır. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, , karnabahar, brokoli, roka gibi besinler tüketilmeli" dedi.

AKDENİZ DİYETİ

Zeytinyağlı sebze yemekleri tüketin

HAFİF YİYİN

Balık ve salatayı ihmal etmeyin

C VİTAMİNİ

Roka, tere, limon portakal yiyin

ÇEREZ

Günde bir avuç ceviz ve badem