Vücutta detoks görevi üstlenen karaciğer, en çalışkan organ olarak biliniyor. Yağlanması sorunlara neden oluyor. Prof. Dr. Onur Yaprak, "Karaciğere dost besinleri tüketmekten daha önemlisi karaciğere zararlı besinlerden uzak durmaktır. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, balık, salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, , karnabahar, brokoli, roka gibi besinler tüketilmeli" dedi.
AKDENİZ DİYETİ
Zeytinyağlı sebze yemekleri tüketin
HAFİF YİYİN
Balık ve salatayı ihmal etmeyin
C VİTAMİNİ
Roka, tere, limon portakal yiyin
ÇEREZ
Günde bir avuç ceviz ve badem