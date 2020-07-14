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    • Sağlık
    • 14.07.2020 Gazete
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    İşte dostu besinler

    Vücutta detoks görevi üstlenen , en çalışkan organ olarak biliniyor. Yağlanması sorunlara neden oluyor. Prof. Dr. , "Karaciğere dost besinleri tüketmekten daha önemlisi karaciğere zararlı besinlerden uzak durmaktır.

    Karaciğer dostu balık

    Vücutta detoks görevi üstlenen , en çalışkan organ olarak biliniyor. Yağlanması sorunlara neden oluyor. Prof. Dr. , "Karaciğere dost besinleri tüketmekten daha önemlisi karaciğere zararlı besinlerden uzak durmaktır. Zeytinyağı ile yapılmış sebze yemekleri, , salata, kuru baklagiller, turp, lahana, karalahana, , karnabahar, brokoli, roka gibi besinler tüketilmeli" dedi.

    AKDENİZ DİYETİ
    Zeytinyağlı sebze yemekleri tüketin

    HAFİF YİYİN
    Balık ve salatayı ihmal etmeyin

    C VİTAMİNİ
    Roka, tere, limon portakal yiyin

    ÇEREZ
    Günde bir avuç ceviz ve badem

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