Suyun 7 harikası! İşte sağlığa faydaları...

Su yaşam iksirimiz… O nedenle günde 2 litre su tavsiye eden uzmanlar, "Vücudunu düşünen herkes su içmeli. Ancak çoğu insan sıcak su içmenin faydalarını bilmiyor. Günde 2 litre su içenler faydasını kısa sürede anlar" dedi. İşte suyun 7 faydası:

KİLO VERDİRİR: Birkaç kilo fazlalığınız varsa, sabahları içeceğiniz bir bardak limonlu sıcak su, metabolizmanızı hızlandırarak zayıflamanıza yardımcı olur.

BURUN VE BOĞAZ TIKANIKLIĞI GEÇER: Ilık su, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı için mükemmel bir doğal çaredir. Balgamı çözer ve solunum borusundan çıkarmanıza yardımcı olur.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATIR: Vücudu, toksinlerden arındırmak yaşlanmayı geciktirir. Sıcak su içerek, cildinizin esnekliğini arttırabilir, cilt hücrelerini onarabilir ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz.



AKNE VE SİVİLCEYİ AZALTIR: Ilık su vücudunuzu derinlemesine temizler ve akneye bağlı enfeksiyonların nedenlerini ortadan kaldırır.

BAĞIRSAKLAR ÇALIŞIR: Günde 4 bardak ılık su, bağırsak hareketlerinizi sağlıklı ve ağrısız hale getirir. Aç karnına her sabah bir bardak sıcak veya ılık su tüketmek, bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar.

VÜCUDUNUZ YENİLENİR: Aralıklarla günde 2 litre su tüketmek, vücudunuza detoks yapmak için harika bir fikirdir.

KAN DOLAŞIMINI DÜZENLER: Sıcak su içmenin bir diğer önemli yararı, kas ve sinir aktivitesi için önemli olan kan dolaşımınızı arttırmasıdır.