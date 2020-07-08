Ünlü doktor Zoe Williams, kanser türlerinin mutlaka işaret verdiğini söyledi ve ekledi: İnsan vücudu o kadar özel ki, sorun varsa uyarır...

1 Meme, testis veya başka bölgede herhangi bir yeni veya anormal yumru varsa bunu mutlaka ciddiye alın ve bir doktora gidin.

2 Üç haftadan fazla süren öksürük önemli bir sorndur. Öksürüğün dışında göğüs ağrısı veya nefes darlığını da ihmal etmemek gerekiyor.

3 Bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklere dikkat edin. Özellikle geçmeyen ishal veya sürekli gelen kan ciddi bir belirti olabilir.

4 İdrarda kan görürseniz de bu durumu ihmal etmeyin. Bunun dışında idrar zorluğu da risk oluşturmaktadır.

5 Cinsel ilişkiden sonra ciddi ağrı yaşıyorsanız bunu görmezden gelmeyin.

6 Şekil ve renk değiştiren benlere azami dikkat gerekiyor. Ayrıca benlerdeki kaşıntı da önemli.

7 Ani iştah ve aşırı kilo kaybı.

8 Açıklanamayan yorgunluk veya geceleri aşırı terleme.

9 Yutma güçlüğü, boğuk ses veya kalıcı mide yanması.

10 Ciltte veya ağızda iyileşmeyen yaralar.