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    • Sağlık
    • 08.07.2020 Gazete
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    ‘geliyorum’ der! İşte belirtileri...

    Ünlü doktor , türlerinin mutlaka işaret verdiğini söyledi ve ekledi: İnsan vücudu o kadar özel ki, sorun varsa uyarır... İşte o belirtiler...

    Kanser ‘geliyorum’ der

    Ünlü doktor , türlerinin mutlaka işaret verdiğini söyledi ve ekledi: İnsan vücudu o kadar özel ki, sorun varsa uyarır...

    1 Meme, testis veya başka bölgede herhangi bir yeni veya anormal yumru varsa bunu mutlaka ciddiye alın ve bir doktora gidin.

    2 Üç haftadan fazla süren öksürük önemli bir sorndur. Öksürüğün dışında göğüs ağrısı veya nefes darlığını da ihmal etmemek gerekiyor.

    3 Bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklere dikkat edin. Özellikle geçmeyen ishal veya sürekli gelen kan ciddi bir belirti olabilir.

    4 İdrarda kan görürseniz de bu durumu ihmal etmeyin. Bunun dışında idrar zorluğu da risk oluşturmaktadır.

    5 Cinsel ilişkiden sonra ciddi ağrı yaşıyorsanız bunu görmezden gelmeyin.

    6 Şekil ve renk değiştiren benlere azami dikkat gerekiyor. Ayrıca benlerdeki kaşıntı da önemli.

    7 Ani iştah ve aşırı kilo kaybı.

    8 Açıklanamayan yorgunluk veya geceleri aşırı terleme.

    9 Yutma güçlüğü, boğuk ses veya kalıcı mide yanması.

    10 Ciltte veya ağızda iyileşmeyen yaralar.

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