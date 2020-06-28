İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları/ Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, tatile çıkacak çocukla aileler için önerilerde bulundu:

2 yaş altı çocuğu olan aileler; pandemi döneminde çocuklarının büyüme- gelişme takibi, aşılarının yapılması gibi rutin kontrollerine gidememişler ise tatil öncesinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile görüşerek, çocuklarının kontrollerini yaptırmaları, varsa eksik aşılarını tamamlamaları gerekmektedir.

Çocuğunuzun astım, diyabet, doğumsal kalp hastalığı, kanser, immünyetmezlik veya metabolik hastalık vb. kronik hastalığı varsa, mutlaka takipte olduğunuz bölümle (çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk alerji immünoloji, çocuk göğüs hastalıkları vb.) görüşerek tatil planı buna göre yapınız.

Gidilecek mesafe uzak değilse; diğer insanlar ile temas riskinin daha az olduğu, havalandırma, istenilen yerde mola verme vb. durumların ailenin kontrolünde olduğu şahsi araçla yolculuk tercih edilebilir.

Havuza girmeden önce ve girdikten sonra, çocuğunuza bol köpüklü duş aldırın. Su dışında da çocuğunuzun maskesini taktığını kontrol ediniz.

Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş güneşlenme alanları, şezlong, sehpa vb. kullanın.

Plaj ve havuzlarda bulunan duş, tuvalet gibi ortak alan kullanımından kaçının.

Tatil köyünde bulunan mini kulüp, oyun odaları, kreş gibi çocuklara yönelik hizmetleri kullanabilir miyiz? Bu alanlarda da sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelisiniz.