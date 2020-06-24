Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi İç Hastalıklar uzmanı Dr. Satı Sena Çoraoğlu, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unu etkileyen demir eksikliği anemisine dikkat çekti. Dr. Çoraoğlu, aneminin okul öncesi çocuklarda ve doğurganlık çağındaki kadınlarda sık görüldüğünü belirterek "Demir eksikliği belirtileri aneminin kendisine ve altında yatan hastalığa bağlıdır. Şiddeti de kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Çevre kanındaki hemoglobin miktarı, aneminin oluş hızı, eşlik eden hastalıklar da etkilidir" dedi.

YETERSİZ BESLENME RİSKİ ARTIRIYOR

Kulak çınlaması, dilde yanma gibi durumların demir eksikliği anemisi belirtileri olabileceğine işaret eden Dr. Çoraoğlu, şu tavsiyelerde bulundu: "Anemi belirtileri arasında solukluk, göğüs ağrısı, saç dökülmesi, nefes darlığı, çarpıntı, tırnak kırılması, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, dikkat dağınıklığı, ellerde uyuşma, uyku hali, huzursuzluk, kas güçsüzlüğü, sindirim problemleri, dilde yanma ve yutma güçlüğü, böbrek fonksiyon bozukluğu, sık enfeksiyon tekrarı görülebilir. Dr. Çoraoğlu şöyle devam etti; "Artmış demir kaybına neden olan aşırı adet kanaması, hemoroid, idrarda kanama, balgamla kan gelmesi gibi durumların tedavi edilmesi gerekiyor. Yetersiz alımı önlemek için diyette demirden zengin gıdaların alınması sağlanmalı. Bunlar ise kırmızı et, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, nane, kimyon, tofu, fındık, yulaf gibi besinlerden elde ediliyor.