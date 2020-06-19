Aloe Vera’yı doya doya için!

Bardens İçecek'in ürettiği Aloe Vera'lı içecek, bu sıcak günlerde hem içinizi ferahlatacak, hem de sağlığınızı koruyacak. Aloe Vera jeli proteinler, kalsiyum, magnezyum, çinko, A, B12 ve E vitaminleri, esansiyel yağ asitleri içerir ve doğal olarak C Vitamini, amino asitler, enzimler açısından zengindir. ● Kan akışının hızlanmasını sağlar, kalp ve damar sağlığı dostudur.

● Kolesterol seviyesini dengede tutar.

● Metabolizmayı hızlandırır.

● Diyabete iyi geldiği gözlemlenmiştir.

● Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir.

● Enfeksiyon ve iltihap oluşumunu engeller.