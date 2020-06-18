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    • Sağlık
    • 18.06.2020 Gazete
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    İşte hastalığına iyi gelen besinler

    İnsan hayatının uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Bunların başında, ve demans geliyor. Uzmanlar, Alzheimer'dan korunmada besinlerin gücüne dikkat çekiyor. Antioksidan, E ve C vitaminlerinden zengin beslenmenin Alzheimer hastalığında tedaviyi desteklediğini belirtiyor.

    Aklımı seveyim!
    İnsan hayatının uzamasıyla birlikte, nörolojik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. Bunların başında, ve demans geliyor. Uzmanlar, Alzheimer'dan korunmada besinlerin gücüne dikkat çekiyor. Antioksidan, E ve C vitaminlerinden zengin beslenmenin Alzheimer hastalığında tedaviyi desteklediğini belirtiyor. Vitamin ve mineral içeriğini kaybetmemesi için besinleri kızartmak yerine haşlayarak yenilmesini öneriyor. "Antioksidanlardan zengin yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, domates, karnabahar, çilek, havuç gibi sebze ve meyveler tüketilmeli. E vitamininden yüksek besinlerden ise buğday tohumu, soya fasulyesi, fındık, Brüksel lahanası, yeşil yapraklı besinler yenilmeli. Ispanak, zenginleştirilmiş un, kepekli tahılları da öneriyoruz" diyor.
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