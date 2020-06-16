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    • Sağlık
    • 16.06.2020 12:13
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    • 16.06.2020 12:16
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    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiği açıklandı. Çin'de başlayan ve SARS'a benzeyen Covid-19 salgını ile ilgili Lancet Global Health dergisinde yayımlanan yeni bir makale koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı bulgular ortaya koydu. Edinilen son dakika habere göre diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı olan insanları daha fazla etkileyen koronavirüs salgınında 1,7 milyar insanın hayatının tehlikede olduğu belirtilirken tehlikenin boyutları gözler önüne serildi.

    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Lancet Global Health dergisinde yayımlanan yeni bir makale Covid-19'un ortaya çıkardığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı olan insanları daha fazla etkilediği bilenen coronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre; her 5 kişiden biri bu hastalıklardan en az birine sahip olduğu ortaya çıktı.
    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Lancet Global Health dergisinde yayımlanan yeni bir makale Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgınına ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu.
    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Bilim insanları, diyabet, solunum yolları, kalp rahatsızlığı ve obezite gibi hastalıkların corona virüsle ilişkisini ortaya koymuştu.
    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Bu hastalıklarından birine sahip olanların Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetme ihtimallerinin yüksek olduğu belirtiliyordu.
    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Lancet'te yayımlanan yeni araştırma ise tehlikenin boyutlarını ortaya koydu.
    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Dünya nüfusunun yüzde 22'si diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı sorunlarından en az birine sahip. Bu dünya üzerinde 1,7 milyar insanı Covid-19'da riskli gruba sokuyor.
    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Araştırmanın baş yazarı Andrew Clark bu verilerin sağlık görevlilerine riskli grupların korunması ve aşının çıkması durumunda öncelikli grupların belirlenmesi konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.
    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Ayrıca araştırmaya göre 349 milyon kişinin Covid-19'a yakalanması durumunda hastanede tedaviye ihtiyaç duyacağı belirtliliyor.
    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

    Haberler Sağlık Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında
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