Son dakika:Koronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular elde edildiı! 1,7 milyar insan risk altında

Lancet Global Health dergisinde yayımlanan yeni bir makale Covid-19'un ortaya çıkardığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Diyabet, solunum yolları ve kalp rahatsızlığı olan insanları daha fazla etkilediği bilenen coronavirüs salgını ile ilgili yeni bulgular ortaya çıktı. Edinilen son dakika habere göre; her 5 kişiden biri bu hastalıklardan en az birine sahip olduğu ortaya çıktı.