Koltuk altı kokusu yapılacak tarifler! Koltuk altı kokusuna ne iyi gelir? Kokuyu önlemenin 4 yolu...

Yaz mevsiminde hareket etmek daha eziyetli hale gelir çünkü terlemekten kaynaklı koltukaltında kötü kokular oluşur. Koltuk altı kokusu hem kişinin kendisini hem de çevresindekileri rahatsız eden bir durumdur. Doğal yollarla bunu önlemeniz mümkün, işte pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz koltuk altı kokusu yapılacak tarifler…
KARBONAT VE MISIR NİŞASTASIYLA DOĞAL DEODORANT
Karbonat, doğal antiseptik özelliklerinden dolayı kötü kokan koltuk altlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecek doğal maddelerden biridir.
Burada, karbonatı yararlarını arttırmak ve uygulama şeklini kolaylaştırmak için mısır nişastası ve bazı uçucu yağlarla birleştiriyoruz.
MALZEMELER
½ karbonat (100 g)
½ fincan mısır nişastası (100g)
4 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı (60 g)
1 kapsül E vitamini
10 damla çay ağacı yağı
10 damla lavanta yağı
NASIL HAZIRLANIR
Önce, bir kaba karbonatı koyun, ardından mısır nişastası ve Hindistan cevizi yağı ile karıştırın.
Daha sonra, kremsi bir doku oluştuğu zaman, E vitamini kapsülü ve uçucu yağları ekleyin.
Ardından, ürünü hava geçirmez bir kavanozun içine boşaltın ve iyi durumda kalmasını sağlamak için kapağı iyice kapadığınız konusunda emin olun.
Koltuk altlarını örtmek için gereken miktarı kullanın ve yumuşak bir bezle uygulayın.
TER KOKUSUNU ÖNLEMENİN 4 YOLU
1) Koltuk altınızın temizlendiğinden emin olun. Kokuyu gidermek adına koltuk altılarınızı beyaz bir sabun ve su ile yıkamak güzel bir yöntemdir ancak cildinizin sabundan iyice arındığından emin olun.
2) Deodorant ve antiperspirant'ınızın içinde alimünyum, paraben, phthalates ve propilen glikol olmamasına özen gösterin. Bu ürünler koltuk altınızdaki bakterileri çoğaltıp kötü kokuya neden olduğu gibi sağlığınızı da ciddi oranda etkiler.
3) Doğal kumaşlar kullanın. Çok sıkı ve suni kumaşlar hava dolaşımını engelleyeceğinden terleme miktarını ve bakteri sayısını çoğaltır. Bu nedenle pamuklu, keten gibi kumaşlar giymeye özen gösterin.
4) Koltuk altı tüylerinizi düzenli olarak temizleyin. Temizledikten sonra deodorant uygulayın, aksi durumda çok daha kötü bir koku ortaya çıkacaktır.