Koltuk altı kokusu yapılacak tarifler! Koltuk altı kokusuna ne iyi gelir? Kokuyu önlemenin 4 yolu...

TER KOKUSUNU ÖNLEMENİN 4 YOLU



1) Koltuk altınızın temizlendiğinden emin olun. Kokuyu gidermek adına koltuk altılarınızı beyaz bir sabun ve su ile yıkamak güzel bir yöntemdir ancak cildinizin sabundan iyice arındığından emin olun.



2) Deodorant ve antiperspirant'ınızın içinde alimünyum, paraben, phthalates ve propilen glikol olmamasına özen gösterin. Bu ürünler koltuk altınızdaki bakterileri çoğaltıp kötü kokuya neden olduğu gibi sağlığınızı da ciddi oranda etkiler.



3) Doğal kumaşlar kullanın. Çok sıkı ve suni kumaşlar hava dolaşımını engelleyeceğinden terleme miktarını ve bakteri sayısını çoğaltır. Bu nedenle pamuklu, keten gibi kumaşlar giymeye özen gösterin.



4) Koltuk altı tüylerinizi düzenli olarak temizleyin. Temizledikten sonra deodorant uygulayın, aksi durumda çok daha kötü bir koku ortaya çıkacaktır.

