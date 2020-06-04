"TELEVİZYON İZLERKEN IŞIK KARŞIDAN VURMAMALI"

Televizyonu karanlıkta izlemenin de tehlikeli olduğunu ve gözü daha fazla yorduğunu söyleyen Dr. Apa ayrıca ışıklandırmanın kişilerin arkasından gelmesinin göz sağlığı açısından daha iyi olduğunu açıkladı. Dr. Apa sözlerini şöyle noktaladı: "Karanlıkta ve aydınlıkta görmemizi sağlayan hücreler gözümüzde farklıdır. Gece karanlıkta televizyon izlemek gözün ekstradan efor sarf etmesine neden olur. Televizyonu özellikle aydınlık ortamda izlemeliyiz ve ışık da mümkünse televizyonun arkasında değil de tepede ya da bizim arkamızda olması daha ideal olur."

TELEVİZYON KAÇ METRE MESAFEDEN İZLENMELİ?

Televizyon izlerken ekran büyüklüklerine ve türüne göre izleme mesafeleri birçok televizyonun arkasında uyarı olarak bulunurken önerilen mesafeler şöyle;

EKRAN FULL HD SD TAVSİYE EDİLEN

32 inç ekran 1.20 - 1.59 metre 1.99-2.39 metre 2 metre

37 inç ekran 1.38 - 1.84 metre 2.30-2.76 metre 2.30 metre

40 inç ekran 1.49 - 1.99 metre 2.49-2.99 metre 2.50 metre

46 inç ekran 1.72 - 2.29 metre 2.86-3.44 metre 2.90 metre

52 inç ekran 1.94 - 2.59 metre 3.24-3.89 metre 3.30 metre

60 inç ekran 2.24 - 2.99 metre 3.74-4.48 metre 3.80 metre