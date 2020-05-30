Koronavirüs günlerinde en çok burun bölgesine dikkat edin! Kapalı ortamlarda kapatın çünkü...

Sabah'ın haberine göre Aytuğ Altındağ'ın açıklamaları şu şekilde "Öncelikle yapılan çalışmalar özellikle viral yük konusunda bize önemli bilgiler sundu. Koronavirüs tanısı için kullanılan örnek çubuklarının analizinde burun sürüntülerinden, boğaz sürüntülerine göre çok daha fazla miktarda virüs elde edilmesiyle ilk süreç başlamıştı. Burun ve boğaz tutulumu arasında ciddi bir fark olduğunun tespit edilmesi çok önemli bir nokta oldu. Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünyada ve ülkemizde her PCR testi ile Kovid19 tanısı konulacak diye bir durum yok. Kimi zaman PCR testi negatif olan hastaların akciğer bulgularını tomografiyle tespit ettiğimiz vakalar oldu. Bu durum tabii ki testin alındığı hastalık dönemine ilişkin nedenleri de içermekle birlikte aynı zamanda burun ve boğaz örneklerini alma konusunda daha hassas davranılmasını ve özellikle burundan virüsün çok daha kolay elde edildiğinin tespitiyle birlikte örnek alımındaki hassasiyetin de burundan alınmasında yoğunlaşılmasını getirdi."