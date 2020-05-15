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    • Sağlık
    • 15.05.2020 09:18
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    • 15.05.2020 09:44
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    : normalleşme süreci için 13 rehber yayımladı!

    haberi... Normalleşme sürecinde uygulanacak tedbirlerine ilişkin tarafından hazırlanan 13 rehber daha yayımlandı. Rehberlere Covid19bilgi.saglik.gov.tr sitesinden ulaşılabilecek.


    Normalleşme sürecinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehber daha internet sitesinde yayımlandı.

    - COVID-19 Kapsamında Madenlerde Alınacak Önlemler

    - COVID-19 Kapsamında Ayakkabı ve Çanta Satışı Yapan Esnaflar ile İlgili Önlemler



    - COVID-19 Kapsamında Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri

    - COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri

    - COVID-19 Kapsamında Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve Diğer Gıda Satış Yerleri ile İlgili Alınması Gereken Önlemler



    - COVID-19 Kapsamında Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler ile İlgili Önlemler

    - COVID-19 Kapsamında Kuyumcu, Bijuteri, Saatçi ve Optikçi Esnafı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

    - COVID-19 Kapsamında Minibüsler ile İlgili Alınması Gereken Önlemler



    - COVID-19 Kapsamında Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

    - COVID-19 Kapsamında Şantiyelerde Alınacak Önlemler

    - COVID-19 Kapsamında Terzi, Ayakkabı Tadilat İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler ile İlgili Önlemler



    - COVID-19 Kapsamında Kitap ve Kırtasiye Mağazaları ile İlgili Önlemler

    - COVID-19 Kapsamında Oyuncak Mağazaları ile İlgili Önlemler

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