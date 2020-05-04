Coronavirüs hala büyük risk. Ülkemizde alınan önlemler sayesinde hızla düşüşe geçen Coronavirüs yani Covid-19'a karşı nasıl önlemler almalıyız?

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu, merak edilen önlemleri açıkladı:

Coronavirüs'e karşı ya da bağışıklığı güçlendirmek için her gün et yemek doğru değil.

Bağışıklık sistemi tek yönlü beslenen kişilerde sorunludur. Sadece et ile sağlık olmaz. Sebze ve meyvelerin içerdiği vitaminler, etin içinde yok. Et dışındaki süt, yoğurt, kefir gibi protein kaynaklarını da sofrada bulundurmak lazım.

Bedeninde mikrop taşıyan canlılar yemek için tüketilirse, hastalıklara neden olur.

Dr. Nafiz Karagözoğlu, yeni tip Coronavirüs'le mücadele için önemli açıklamalar yaptı: Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için doğru beslenin. Süt, yoğurt ve kefir çok önemli. Sebzeler ve limon da sofranızın vazgeçilmezi olmalı

ELLERİNİZE 5 DAMLA ZEYTİNYAĞI

Elleri yıkamak önemli ama gereksiz yıkamayın. Yani dış temasınız yoksa sürekli yıkamak zorunda değilsiniz. Eğer elinizde tahriş olduysa, evde zeytinyağı varsa sorun yok. Günde en az 1 kez ellerinize beş damla zeytinyağı dökün. Güzelce ovalayın. En az yarım saat bekleyin. Şifa olsun...