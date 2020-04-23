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    • Sağlık
    • 23.04.2020 Gazete
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    Uzmanlardan Covid-19'a karşı doğal beslenme önerisi: Evde var şifa

    Uzmanlar, COVİD-19’a karşı alınması gereken önlemlerden bahsetti. Prof. Dr. , “Ev yapımı yoğurt tüketin. Salataları bol limonlu yiyin” dedi...

    Evde var şifa
    Corona ile mücadelede kilit görev, bağışıklığı güçlendirmekti. Uzmanlar, doğal beslenmenin önemine dikkat çekti. Tıbbi Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. , pandemi döneminde zengin antioksidan ve vitamin kaynağı gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Bağışıklık sistemini destekleyen beslenme önerilerini şöyle listeledi:

    PEKMEZ HAYAT KURTARIR
    Krrmızı ve beyaz et tüketin.
    Ev yapımı yoğurt yiyin. Ayran için.
    Salatalara bol limon sıkın. Salataya havuç da rendeleyin.
    Kırmızı acı biber, biberiye ve şalgam yiyin.
    Kepekli undan ekmek ve makarna yiyin.
    Tatlı yerine de pekmez ile birlikte kuru meyveler yenilmeli.
    Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, armut, elma, hurma, muz ve yaz leri yiyin. Badem ve ceviz gibi kuru yemişleri tüketin.



    KLİMA YERİNE CAM AÇIN
    Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. , havaların ısınmasıyla kullanımına başlanan klimalara karşı uyardı: "Temiz hava solumak çok önemli. Klima kesinlikle kullanılmamalı. Özellikle ev ortamları sık sık havalandırılmalı. Virüsle mücadele için temiz hava şart...



    POŞETLERİ YOK EDİN
    Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. : Alışveriş poşetlerini kullanmayın. Pişirmeden tüketilecek sebze ve meyveleri sirkeli suda yarım saat bekletin. Yiyecekleri kimyasallarla yıkamak virüsten daha zararlı...

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