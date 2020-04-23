Uzmanlardan Covid-19'a karşı doğal beslenme önerisi: Evde var şifa

Corona ile mücadelede kilit görev, bağışıklığı güçlendirmekti. Uzmanlar, doğal beslenmenin önemine dikkat çekti. Tıbbi Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, pandemi döneminde zengin antioksidan ve vitamin kaynağı gıdaların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Bağışıklık sistemini destekleyen beslenme önerilerini şöyle listeledi:
PEKMEZ HAYAT KURTARIR
Krrmızı ve beyaz et tüketin.
Ev yapımı yoğurt yiyin. Ayran için.
Salatalara bol limon sıkın. Salataya havuç da rendeleyin.
Kırmızı acı biber, biberiye ve şalgam yiyin.
Kepekli undan ekmek ve makarna yiyin.
Tatlı yerine de pekmez ile birlikte kuru meyveler yenilmeli.
Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, armut, elma, hurma, muz ve yaz meyveleri yiyin. Badem ve ceviz gibi kuru yemişleri tüketin.
KLİMA YERİNE CAM AÇIN
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POŞETLERİ YOK EDİN
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PEKMEZ HAYAT KURTARIR
Krrmızı ve beyaz et tüketin.
Ev yapımı yoğurt yiyin. Ayran için.
Salatalara bol limon sıkın. Salataya havuç da rendeleyin.
Kırmızı acı biber, biberiye ve şalgam yiyin.
Kepekli undan ekmek ve makarna yiyin.
Tatlı yerine de pekmez ile birlikte kuru meyveler yenilmeli.
Portakal, mandalina, greyfurt, kivi, armut, elma, hurma, muz ve yaz meyveleri yiyin. Badem ve ceviz gibi kuru yemişleri tüketin.
KLİMA YERİNE CAM AÇIN
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Servet Kayhan, havaların ısınmasıyla kullanımına başlanan klimalara karşı uyardı: "Temiz hava solumak çok önemli. Klima kesinlikle kullanılmamalı. Özellikle ev ortamları sık sık havalandırılmalı. Virüsle mücadele için temiz hava şart...
POŞETLERİ YOK EDİN
Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Güçlü: Alışveriş poşetlerini kullanmayın. Pişirmeden tüketilecek sebze ve meyveleri sirkeli suda yarım saat bekletin. Yiyecekleri kimyasallarla yıkamak virüsten daha zararlı...