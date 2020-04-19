Coronavirüs'ten korunabilmek için el temizliği çok önemli! Yüzük ve bileklik tehlike saçıyor...

Coronavirüs'ten korunabilmek için el temizliğinin ne kadar önemli olduğu sürekli tekrarlanıyor. Uzmanlar, taktığımız ve bileklik gibi aksesuarların bile bizim için bir tehlike unsuru olduğunu söylüyor. Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Meltem Hüner, "Ellerinizi yıkasanız bile yüzük gibi aksesuarlar virüslerden tam arınmayı engelleyebilir. Yüzük nedeniyle parmakları durulamak da daha zor olabilir. Özellikle uzun yıllardır takılan nikah yüzüklerini çıkarmak, terk edilmesi için zor bir alışkanlık olsa da içinde bulunduğumuz dönemde yapmamız gereken bu" diye konuştu.
Dr. Meltem Hüner
Dr. Meltem Hüner