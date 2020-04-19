Coronavirüs'ten korunabilmek için el temizliği çok önemli! Yüzük ve bileklik tehlike saçıyor...

oronavirüs'ten

korunabilmek için el temizliğininne kadar önemli olduğu süreklitekrarlanıyor. Uzmanlar,taktığımız ve bileklik gibiaksesuarların bile bizim içinbir tehlike unsuru olduğunusöylüyor. Enfeksiyon ve KlinikMikrobiyoloji Uzmanı Dr. MeltemHüner, "Ellerinizi yıkasanız bileyüzük gibi aksesuarlar virüslerdentam arınmayı engelleyebilir.Yüzük nedeniyle parmaklarıdurulamak da daha zor olabilir.Özellikle uzun yıllardır takılannikah yüzüklerini çıkarmak, terkedilmesi için zor bir alışkanlıkolsa da içinde bulunduğumuzdönemde yapmamız gereken bu"diye konuştu.