Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşının önemine dikkat çekti.

Türkiye'de 13 hastalığa karşı aşı yapıldığını belirtti. Grip ve pnömokok aşısının ise Covid-19'un ağır geçmesini önlediğini ifade etti: "Pnömokok aşısı Covid-19 geçiren hastaların durumunun ağırlaşmasını önleyen faktörlerden bir tanesi. Grip aşısı da risk grubu varsa, grip sezonundaysa yapılması yarar olan bir aşı." Ceyhan, verem aşıyla ilgili de şunları söyledi: "Verem aşısının bağışıklığı aktide ederek bazı kanserlerde de tedaviye yarar sağladığı gösterildi. O yüzden verem aşısının bilinen böyle bir torik etkinliği var. Ama bunun araştırmalarla ortaya konması lazım. Şimdilik sadece bir gözlem olarak gidiyoruz. Henüz 'Covid-19 tedavisinde ya da korunmada verem aşısı yapılsın' diye bir görüş yok ortada. Ama bu gözlemi de dikkate almak lazım."

PNÖMOKOK NEDİR?

Pnömokok, vücudun farklı bölgelerinde ciddi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bir bakteri türüdür.

AŞI KONUSUNDA ÇOK UMUTLUYUM

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Türkiye'yi de etkisi altına alan Coroavirüs'ün kontrol altına alınma sürecini değerlendirdi.

"Tedbirler konusunda herhangi bir gevşeme olmazsa biz bunu Mayıs sonu, Haziran başı gibi bitiririz. Ama bunları yapamazsak, gevşersek, tedbirler halkımız tarafından daha az benimsenirse bu sefer süreçler uzayacaktır" dedi. Türkiye'de çok önemli aşı çalışmaları yapıldığını da ifade eden Yamanel, şöyle devam etti: Ben aşı konusunda çok umutluyum. Ama aşının bulunmasından önce şu anki izolasyon tedbirleri şimdiki aşımız yerine geçmekte.