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    • Sağlık
    • 18.04.2020 Gazete
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    Coronavirüsü yenen Dr. mucize besinleri sıraladı

    İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. , 17 Mart'ta Coronavirüs'ü yakalandı. Ölümcül hastalığı kısa sürede yenmeyi başardı. C-D vitamini ile zerdeçal tüketiminin önemine vurgu yaptı.

    Derdeçal

    İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. , 17 Mart'ta Coronavirüs'ü yakalandı. Ölümcül hastalığı kısa sürede yenmeyi başardı. C-D vitamini ile zerdeçal tüketiminin önemine vurgu yaptı.

    Tedavi sürecinde zerdeçal kullandığını belirten Terekeci, "Özellikle sineol ve karvakrol dediğim kekik esanslı standardize olan ürünler kullanılabilir. Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir. Özellikle akciğer tutunumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde kullanılabilir. Bir de deve dikeni tohumunun özü var. Onu da özellikle akciğer ve karaciğerdeki zatürre lezyonlarının iyileşmesi tedavisinde kullanabilirler. Zerdeçal günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanabilir. O şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir" diye konuştu.

    KEKİK
    Sineol ve karvakrol barındırıyor. ana tedavıye yardımcı oluyor.

    C VİTAMİNİ
    Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

    ZERDEÇAL
    İçindeki kurkumin virüsün akciğere tutunmasını önlüyor.

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