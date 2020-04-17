Uzmanlar evden çalışanları uyardı: Saat başı mola verin

Covid-19 pandemisi nedeniyle milyonlar eve kapandı. Birçok vatandaş da evden çalışmaya başladı. Uzmanlar, uzun süre masa başında çalışmanın bel ve boyun sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.
Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, evde çalışırken dikkat edilmesi gereken 10 kuralı şöyle sıraladı:
Mutlaka masanızda çalışın
Tüm ihtiyaçlarınızı masanıza yerleştirin
Sandalyeniz ideal yükseklikte olsun
Bel boşluğunuzu destekleyin
Bilgisayarın ekranı çok aşağıda olmasın
Dirseklerinizi fazla bükmeyin
Konuşurken bu hatayı asla yapmayın
En geç saat başı mola şart!
Haftada 3-5 gün egzersiz çok önemli
Abur cuburlara dikkat!