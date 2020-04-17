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    • Sağlık
    • 17.04.2020 Gazete
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    Uzmanlar evden çalışanları uyardı: Saat başı mola verin

    pandemisi nedeniyle milyonlar eve kapandı. Birçok vatandaş da ya başladı. Uzmanlar, uzun süre masa başında çalışmanın bel ve boyun sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

    Saat başı mola

    Covid-19 pandemisi nedeniyle milyonlar eve kapandı. Birçok vatandaş da ya başladı. Uzmanlar, uzun süre masa başında çalışmanın bel ve boyun sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

    Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, evde çalışırken dikkat edilmesi gereken 10 kuralı şöyle sıraladı:

    Mutlaka masanızda çalışın
    Tüm ihtiyaçlarınızı masanıza yerleştirin
    Sandalyeniz ideal yükseklikte olsun
    Bel boşluğunuzu destekleyin
    Bilgisayarın ekranı çok aşağıda olmasın
    Dirseklerinizi fazla bükmeyin
    Konuşurken bu hatayı asla yapmayın
    En geç saat başı mola şart!
    Haftada 3-5 gün egzersiz çok önemli
    Abur cuburlara dikkat!

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