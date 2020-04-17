Uzmanlar evden çalışanları uyardı: Saat başı mola verin

Covid-19 pandemisi nedeniyle milyonlar eve kapandı. Birçok vatandaş da evden çalışmaya başladı. Uzmanlar, uzun süre masa başında çalışmanın bel ve boyun sağlığını tehdit ettiğini vurguladı.

Acıbadem Fulya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Hekimi Prof. Dr. Tolga Aydoğ, evde çalışırken dikkat edilmesi gereken 10 kuralı şöyle sıraladı:

Mutlaka masanızda çalışın

Tüm ihtiyaçlarınızı masanıza yerleştirin

Sandalyeniz ideal yükseklikte olsun

Bel boşluğunuzu destekleyin

Bilgisayarın ekranı çok aşağıda olmasın

Dirseklerinizi fazla bükmeyin

Konuşurken bu hatayı asla yapmayın

En geç saat başı mola şart!

Haftada 3-5 gün egzersiz çok önemli

Abur cuburlara dikkat!