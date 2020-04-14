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    • Sağlık
    • 14.04.2020 Gazete
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    üyeleri test sayısındaki artışa dikkat çekti: Vaka oranı düşecek

    üyeleri, test sayısındaki artışın vaka oranını düşüreceğini belirtti. “Tüm önlemleri alalım. Sokağa çıkma yasağı varmış gibi davranalım” dedi.

    Testler artacak vakalar azalacak

    Coronavirüs Üyesi test sayısındaki artışa dikkat çekti.

    Avrupa ülkelerinde test sayısına oranla vaka sayılarında azalma sürecine girildiğini belirtti. "Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor" dedi.

    YASAK VARMIŞ GİBİ DEVAM
    Sağlık     Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi , hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi.

    Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek" dedi.

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    Haberler Sağlık Bilim kurulu üyeleri test sayısındaki artışa dikkat çekti: Vaka oranı düşecek
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