Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay test sayısındaki artışa dikkat çekti.

Avrupa ülkelerinde test sayısına oranla vaka sayılarında azalma sürecine girildiğini belirtti. "Böyle bir seyri biz de izleyeceğiz. Vakalarımız plato çizerek yavaş yavaş azalacak. Avrupa'da görülen rakamlar bu dönüşümün 1-1,5 ay içinde olacağı yönünde sonuçlar veriyor" dedi.

YASAK VARMIŞ GİBİ DEVAM

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi.

Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek" dedi.