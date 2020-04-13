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    • Sağlık
    • 13.04.2020 Gazete
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    Tam bir şifa deposu! İşte virüssavar 4 mucizevi bitki...

    'li , şifa deposu 4 bitkiyi Takvim'e açıkladı. İşte Doktor Darria Long Gillespie açıkladığı virüssavar özellikli 4 mucizevi besin...



    ABD'li Doktor Darria Long Gillespie, 4 şifayı Takvim'e açıkladı.

    EKİNEZYA: Yüzyıllardır kullanılan bitkidir. Grip ilacından daha iyidir.



    BİBERİYE: Antimikrobiyal özelliktedir. Virüs düşmanı olarak bilinir.



    KEKİK: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Akciğer için birebirdir.



    NANE: Bol miktarda C vitamini içerir. viral enfeksiyonları bitirir.

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