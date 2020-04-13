Tam bir şifa deposu! İşte virüssavar 4 mucizevi bitki...

ABD'li Doktor Darria Long Gillespie, 4 şifayı Takvim'e açıkladı.
EKİNEZYA: Yüzyıllardır kullanılan bitkidir. Grip ilacından daha iyidir.
BİBERİYE: Antimikrobiyal özelliktedir. Virüs düşmanı olarak bilinir.
KEKİK: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Akciğer için birebirdir.
NANE: Bol miktarda C vitamini içerir. viral enfeksiyonları bitirir.
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