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    • Sağlık
    • 09.04.2020 Gazete
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    bağışıklığı bitiriyor

    Psikiyatri Uzmanı Dr. Halil , nun olumsuz sonuçlara yol açtığını belirtti. Süslü, "Kaygı, korku, endişe, huzursuzluk, panik, çarpıntı, uykusuzluk ve neşesizlik organları ve bağışıklık sistemini zayıflatır.

    Kaygı bozukluğu bağışıklığı bitiriyor
    Psikiyatri Uzmanı Dr. Halil , nun olumsuz sonuçlara yol açtığını belirtti. Süslü, "Kaygı, korku, endişe, huzursuzluk, panik, çarpıntı, uykusuzluk ve neşesizlik organları ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Sağlıklı bir ruhsal duruma sahip olmak ise hem sağlıklı bir fiziksel durum sağlar. Hem de organları daha işlevsel çalıştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişinin her türlü hastalığa karşı dirençli olmasına imkan tanır" dedi.

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