Kaygı bozukluğu bağışıklığı bitiriyor

Psikiyatri Uzmanı Dr. Halil İbrahim Süslü, kaygı bozukluğunun olumsuz sonuçlara yol açtığını belirtti. Süslü, "Kaygı, korku, endişe, huzursuzluk, panik, çarpıntı, uykusuzluk ve neşesizlik organları ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Sağlıklı bir ruhsal duruma sahip olmak ise hem sağlıklı bir fiziksel durum sağlar. Hem de organları daha işlevsel çalıştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişinin her türlü hastalığa karşı dirençli olmasına imkan tanır" dedi.
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