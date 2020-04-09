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    • Sağlık
    • 09.04.2020 Gazete
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    Kaliteli şart

    , "Haftada en az 150 dakikayı hedefleyerek düzenli egzersiz yapmanız, güçlü bir bağışıklık sistemi için çok önemli" dedi ve ekledi: Gece-gündüz, uyanıklık ritminin korunması da savunmamızı güçlendiren bir başka önemli faktör.

    Kaliteli uyku şart
    Doktor Ozan Kocakaya, "Haftada en az 150 dakikayı hedefleyerek düzenli egzersiz yapmanız, güçlü bir bağışıklık sistemi için çok önemli" dedi ve ekledi: Gece-gündüz, uyanıklık ritminin korunması da savunmamızı güçlendiren bir başka önemli faktör. Bağışıklık sistemini baskılayan hormonların üretimi gece azalıyor. Günde 7-8 saatlik uykusunu düzenli alan kişilerde bu hormonların kan düzeyleri düşüyor, enfeksiyonlarla mücadelede işe yarayan maddelerin üretimi ise artıyor.

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