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    • Sağlık
    • 07.04.2020 Gazete
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    Sigaradan uzak durun

    Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hasan Yavuz, salgın dönemlerinde iyi bir bağışıklık sisteminin önemine vurgu yaptı: Beslenmenin yüzde 25'ini ise kırmızı et, yumurta, beyaz et ürünlerinden oluşturmalı.

    Sigaradan uzak durun
    Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hasan Yavuz, salgın dönemlerinde iyi bir bağışıklık sisteminin önemine vurgu yaptı: Beslenmenin yüzde 25'ini ise kırmızı et, yumurta, beyaz et ürünlerinden oluşturmalı. İşlenmiş et ürünlerinden muhakkak uzak duralım. Bu zamanlarda iyi uyku, yeterli sıvı alımı, sigaradan ve alkolden uzak durulması da yine güçlü bir bağışıklık için olmazsa olmazlardandır.

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