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    • Sağlık
    • 07.04.2020 Gazete
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    Coronavirüse karşı ebeveynlere tavsiyeler

    Tüm dünyayı saran Coronavirüs, çocukların da gündemine girdi. , ailelere şu tavsiyeleri verdi: Ebeveynlerin olumlu düşünmesi ve süreçte çözüm odaklı bir yerde durması oldukça kıymetli.

    Ebeveynlere tavsiyeler
    Tüm dünyayı saran Coronavirüs, çocukların da gündemine girdi. , ailelere şu tavsiyeleri verdi: Ebeveynlerin olumlu düşünmesi ve süreçte çözüm odaklı bir yerde durması oldukça kıymetli. Çocuklarınızla keyif veren şeyler izleyin, dinleyin ve okuyun. Onları aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun. Ebeveynlerinden sevildiğine ve korunduğuna dair mesajlar alan çocuklar kendilerini daha güvende hissederler.

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