Coronavirüse karşı ebeveynlere tavsiyeler

Tüm dünyayı saran Coronavirüs, çocukların da gündemine girdi. Çocuk Gelişim Uzmanı Sümeyra Ünver, ailelere şu tavsiyeleri verdi: Ebeveynlerin olumlu düşünmesi ve süreçte çözüm odaklı bir yerde durması oldukça kıymetli. Çocuklarınızla keyif veren şeyler izleyin, dinleyin ve okuyun. Onları aşırı kaygılı kişilerden uzak tutun. Ebeveynlerinden sevildiğine ve korunduğuna dair mesajlar alan çocuklar kendilerini daha güvende hissederler.
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