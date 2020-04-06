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Coronavirüs'ten korunmak için doğal dezenfektan nasıl yapılır?

Coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak isteyen vatandaşlar aktarlara akın etti. Esnaf, doğal dezenfektan tarifi verdi: Nane, lavanta ve kekik yağlarını karıştırın. Evinizi bu karışımla temizleyin.

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Coronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde önlemler her geçen gün artırıldı. Yurdum insanı ise virüsten korunmak için aktarlara aktı. Birçok insan 'propolis, zencefil, zerdeçal ve sumak' aldı. Bu baharatlarla bağışıklık sistemini güçlendirmeye çalıştı. Yıllardır Düzce'de aktarlık yapan Furkan Zenci, "En fazla propolis talebi oldu. Onun ardından zencefil, zerdeçal, kekik suyu, çörek otu, keçi boynuzu, ekinezya, adaçayı, pekmezler ve sirkelere bir talep yaşandı. Son zamanlarda da sumak çıktı. Sumakta da bir talep oldu. Onda da antioksidanların değeri yüksek olduğu için insanlar onları da tercih etti" diye konuştu.

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