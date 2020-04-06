Coronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında önemli uyarı: Sebze meyveyi bekletin

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Serap Kocaağlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında önemli bilgiler verdi:sonra sebze ve meyveleri 3-4 saat balkona bırakmalıyız. Sonra 30 dakika bol suda bekletmeli ve son olarak da akan su altında ovalayarak yıkamalıyız.dönemde kuru meyve, kuru bamya, patlıcan, biber, domates gibi gıdaları da raf ömrü uzun, lif ve mineral kaynağı oldukları için evde bulundurmak faydalı olacaktır. Bunlar bağışıklığı güçlendirir.yiyecek ile içeceklerden, beyaz ekmekten, işlenmiş et ürünlerinden ve aşırı tuz içeren besinlerden uzak durmak gerekir.