ABD'li 9 doktor bir araya geldi. Coronavirüs'e karşı 9 süper besini seçti. Ekipte yer alan Dr. Seema Sarin, söz konusu besinlerden en az birinin her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti:
Coronavirüs (Covid-19) salgınına iyi gelen besinler nelerdir? İşte virüssavar 9 süper besin...
ABD'li 9 doktor bir araya geldi. Coronavirüs'e karşı 9 süper besini seçti. Ekipte yer alan Dr. Seema Sarin, söz konusu besinlerden en az birinin her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti. Peki, Coronavirüs (Covid-19) salgınına iyi gelen besinler nelerdir? İşte Coronavirüs'e karşı 9 süper besin...
- Sağlık
- 06.04.2020
- Gazete
ABD'li 9 doktor bir araya geldi. Coronavirüs'e karşı 9 süper besini seçti. Ekipte yer alan Dr. Seema Sarin, söz konusu besinlerden en az birinin her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti:
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