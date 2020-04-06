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Coronavirüs (Covid-19) salgınına iyi gelen besinler nelerdir? İşte virüssavar 9 ...

'li 9 doktor bir araya geldi. Coronavirüs'e karşı 9 i seçti. Ekipte yer alan Dr. , söz konusu besinlerden en az birinin her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti. Peki, Coronavirüs (Covid-19) salgınına iyi gelen besinler nelerdir? İşte Coronavirüs'e karşı 9 süper besin...

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ABD'li 9 doktor bir araya geldi. Coronavirüs'e karşı 9 süper besini seçti. Ekipte yer alan Dr. Seema Sarin, söz konusu besinlerden en az birinin her gün tüketilmesi gerektiğini belirtti:

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Haberler Sağlık Coronavirüs (Covid-19) salgınına iyi gelen besinler nelerdir? İşte virüssavar 9 süper besin...
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