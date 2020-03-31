Prof. Dr. Coşkun Usta, "Greyfurtun fazla tüketimi, ilaç kullanan insanları ölüme götürebilir. Bu dönemde greyfurt suyu tüketmeyin" dedi.
Greyfurt zehirliyor
Prof. Dr. Coşkun Usta, "Greyfurtun fazla tüketimi, ilaç kullanan insanları ölüme götürebilir. Bu dönemde greyfurt suyu tüketmeyin" dedi.
- Sağlık
- 31.03.2020
- Gazete
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