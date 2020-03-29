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Beslenme ve . Öğr. , D vitamini takviyesinin önemine dikkat çekti. Demirci, "Güneş ışınından yeterli yararlanamayan, vücudunda D vitamini düzeyi düşük olan kişilerin solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma riski daha yüksek. D vitaminin temel kaynağı güneş olmakla birlikte, D vitamininden zengin besinlerin başında; yağlı balıklar, yumurta ve süt gelmektedir" dedi.

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Bol bol güneşlenin
Beslenme ve . Öğr. , D vitamini takviyesinin önemine dikkat çekti. Demirci, "Güneş ışınından yeterli yararlanamayan, vücudunda D vitamini düzeyi düşük olan kişilerin solunum yolları enfeksiyonlarına yakalanma riski daha yüksek. D vitaminin temel kaynağı güneş olmakla birlikte, D vitamininden zengin besinlerin başında; yağlı balıklar, yumurta ve süt gelmektedir" dedi.

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