Prof. Dr. İstemihan Tengiz, tansiyon hastalarını uyardı: Hastalarımızın 'Virüse daha çabuk yakalanırız' korkusuyla hipertansiyon ilaçlarını bırakıyorlar. Bu durum; kalp krizi, beyin kanaması ve felç oluşumuna risk oluşturabilir...
İlacınızı bırakmayın
Prof. Dr. İstemihan Tengiz, tansiyon hastalarını uyardı: Hastalarımızın 'Virüse daha çabuk yakalanırız' korkusuyla hipertansiyon ilaçlarını bırakıyorlar. Bu durum; kalp krizi, beyin kanaması ve felç oluşumuna risk oluşturabilir...
- Sağlık
- 27.03.2020
- Gazete
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