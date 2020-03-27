Bugünkü
Takvim

İlacınızı bırakmayın

Prof. Dr. , tansiyon hastalarını uyardı: Hastalarımızın 'Virüse daha çabuk yakalanırız' korkusuyla hipertansiyon larını bırakıyorlar. Bu durum; kalp krizi, beyin kanaması ve felç oluşumuna risk oluşturabilir...

ABONE OL
İlacınızı bırakmayın
Prof. Dr. , tansiyon hastalarını uyardı: Hastalarımızın 'Virüse daha çabuk yakalanırız' korkusuyla hipertansiyon larını bırakıyorlar. Bu durum; kalp krizi, beyin kanaması ve felç oluşumuna risk oluşturabilir...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık İlacınızı bırakmayın
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri