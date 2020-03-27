Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, 'evdekal' sloganına uyarak dışarı çıkmayan hamilelere tavsiyelerde bulundu: Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder. Bununla birlikte sıvı alımını artırarak günde 8-10 bardak su içmeye dikkat etmeliler. Evde kalmayla birlikte azalan hareketi artırmak için odalar arasında yürüyüş yapılabilir...
Hamilelere tavsiyeler
Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Kübra Boynukalın, 'evdekal' sloganına uyarak dışarı çıkmayan hamilelere tavsiyelerde bulundu: Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder...
- Sağlık
- 27.03.2020
- Gazete
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