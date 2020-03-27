Hamilelere tavsiyeler

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Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. , 'evdekal' sloganına uyarak dışarı çıkmayan lere tavsiyelerde bulundu: Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder...

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Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. , 'evdekal' sloganına uyarak dışarı çıkmayan lere tavsiyelerde bulundu: Bu noktada gebelerin özellikle tuz kısıtlamasına gitmesi önem arz eder. Bununla birlikte sıvı alımını artırarak günde 8-10 bardak su içmeye dikkat etmeliler. Evde kalmayla birlikte azalan hareketi artırmak için odalar arasında yürüyüş yapılabilir...

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