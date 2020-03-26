Coronavirüs salgını, en çok 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanları etkiliyor.

Uzm. Klinik Psikolog Zozan Başçi, bu kişilere 'evde kalın' çağrısında bulunuyor. Büyüklerimize evde sıkılmamaları için şu önerileri sıralıyor...

Sokağa çıkma yasağına uyun. Kalabalığa karışmayın.

Bu süreçte beyninize iyi bakın. Bol bol hafızanızı güçlendirecek kutu oyunları oynayın, bulmaca, puzzle, sudoku çözün.

Yemek yapma, temizlik ve televizyon izleme gibi günlük aktivitelerinizi planlayın.

Sevdiğiniz işlere zaman ayırın. Müzik dinleyin, elişi yapın. Kitap okuyun.

Sevdiğiniz kişileri telefonla arayın ve sık sık konuşun, yalnızlık hissetmeyin.

Beslenmenize dikkat edin, mutlaka sofra kurun ve sağlıklı yiyecekler tüketin. Bol su için.

Her zamanki diyetinize uyun, tansiyon ve şeker kontrolünüzü ihmal etmeyin.

Evin içinde yürüyüş ve egzersiz yapın.

Uykunuzu ihmal etmeyin. Gece uyuyamıyorsanız, gündüz şekerleme yapın.