Coronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 2 hafta çok kritik

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Coronavirüs ile mücadelede kritik iki haftaya girdiğimizi söyledi.
"Virüsün genel seyri önümüzdeki iki haftaya zirve noktasına tırmanacak. Salgının bulaşıcılığının en tepe noktasını Nisan ortasında görebiliriz. Vaka sayılarımız bu süreçte artabilir. Bu iki hafta evimizde durmalıyız. Eve girer girmez duş alalım, saçlarımızı iyi yıkayalım. Bütün sosyal ilişkilerimizi 2-3 ay erteleyelim."
BURAK ERDEM ÇELIK
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