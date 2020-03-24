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Virüs plastikte 3 gün yaşıyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. , virüsün havada 3 saat canlı kalabildiğini açıkladı. Önemli uyarılar yaptı: Bakırda 4, kartonda 24 saat, plastikte ve paslanmaz çelikte ise 2 ila 3 gün canlı kalabiliyor. Hijyene dikkat edin.

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Plastikte 3 gün yaşıyor
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. , virüsün havada 3 saat canlı kalabildiğini açıkladı. Önemli uyarılar yaptı: Bakırda 4, kartonda 24 saat, plastikte ve paslanmaz çelikte ise 2 ila 3 gün canlı kalabiliyor. Hijyene dikkat edin.

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