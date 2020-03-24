Bugünkü
Takvim

Prof. Dr. açıkladı: Asıl tehlike !

Prof. Dr. , Coronavirüs'e karşı alınması gereken önlemleri abartmanın psikolojik bir vakaya dönüştüğünü ifade etti. Vatandaşları sakin olmaya davet eden Tarhan, "Artık insanlar sabah yeni bir gelişme var mı diye uyanıyor. Gayet normal sağlıklı bir tepki bu çünkü kontrollü korku, kontrollü stres faydalı ama korku fobi derecesine girerse sorun başlıyor.

ABONE OL
Asıl tehlike coronafobi!

Prof. Dr. , Coronavirüs'e karşı alınması gereken önlemleri abartmanın psikolojik bir vakaya dönüştüğünü ifade etti. Vatandaşları sakin olmaya davet eden Tarhan, "Artık insanlar sabah yeni bir gelişme var mı diye uyanıyor. Gayet normal sağlıklı bir tepki bu çünkü kontrollü korku, kontrollü stres faydalı ama korku fobi derecesine girerse sorun başlıyor. Kişiye demek için üç tepki önemli: Solunum tepkisi vermeyen kişilerden kaçınmak, solunum belirtisi vermeyen kişilerin yanında maske takmak, böyle bir durumda tamamen sosyal teması kesmek... Bu üç belirti varsa Coronafobi başlamış diyebiliriz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Prof. Dr. Nevzat Tarhan açıkladı: Asıl tehlike coronafobi!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri