Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Coronavirüs'e karşı alınması gereken önlemleri abartmanın psikolojik bir vakaya dönüştüğünü ifade etti. Vatandaşları sakin olmaya davet eden Tarhan, "Artık insanlar sabah yeni bir gelişme var mı diye uyanıyor. Gayet normal sağlıklı bir tepki bu çünkü kontrollü korku, kontrollü stres faydalı ama korku fobi derecesine girerse sorun başlıyor. Kişiye Coronafobi demek için üç tepki önemli: Solunum tepkisi vermeyen kişilerden kaçınmak, solunum belirtisi vermeyen kişilerin yanında maske takmak, böyle bir durumda tamamen sosyal teması kesmek... Bu üç belirti varsa Coronafobi başlamış diyebiliriz" dedi.