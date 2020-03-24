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Hamileler evinde kalsın

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. , hamileleri uyardı: Eller sık sık en az yirmi saniye boyunca yıkanmalı. Gerekmedikçe ağız-burun ve gözlere dokunulmamalı.

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Hamileler evinde kalsın

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. , hamileleri uyardı: Eller sık sık en az yirmi saniye boyunca yıkanmalı. Gerekmedikçe ağız-burun ve gözlere dokunulmamalı. Ağız gargarası yapılmalı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Para gibi sıklıkla el değiştiren ürünlerin kullanımından sonra eller tekrar yıkanmalı. Misafir kabul edilmemeli...

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