Hamileler evinde kalsın

Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, hamileleri uyardı: Eller sık sık en az yirmi saniye boyunca yıkanmalı. Gerekmedikçe ağız-burun ve gözlere dokunulmamalı. Ağız gargarası yapılmalı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Para gibi sıklıkla el değiştiren ürünlerin kullanımından sonra eller tekrar yıkanmalı. Misafir kabul edilmemeli...