Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, yüzyıllık bir lezzet olan tarhanaya ilgi gösterdi. Uzmanlar da içindeki birçok baharat, sebze ve bakliyatla besin açısından zengin olan tarhananın tam da bu dönemde tüketilmesi gerektiğini söyledi...
Doğal ilaç tarhana!
Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, yüzyıllık bir lezzet olan tarhanaya ilgi gösterdi. Uzmanlar da içindeki birçok baharat, sebze ve bakliyatla besin açısından zengin olan tarhananın tam da bu dönemde tüketilmesi gerektiğini söyledi...
- Sağlık
- 24.03.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.