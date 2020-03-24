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Doğal ilaç !

Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, yüzyıllık bir lezzet olan ya ilgi gösterdi. Uzmanlar da içindeki birçok baharat, sebze ve bakliyatla besin açısından zengin olan tarhananın tam da bu dönemde tüketilmesi gerektiğini söyledi...

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Doğal ilaç tarhana!
Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler, yüzyıllık bir lezzet olan tarhanaya ilgi gösterdi. Uzmanlar da içindeki birçok baharat, sebze ve bakliyatla besin açısından zengin olan nın tam da bu dönemde tüketilmesi gerektiğini söyledi...

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