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Plasenta, bebeği virüsten koruyor

ve Başkanı Doç. Dr. , hamileleri rahatlatan bir açıklama yaptı: Annede bu virüs tespit edilse bile bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta sayesinde bu virüs bebeğe bulaşmıyor.

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Plasenta, bebeği virüsten koruyor
Ege Jinekoloji ve Başkanı Doç. Dr. , hamileleri rahatlatan bir açıklama yaptı: Annede bu virüs tespit edilse bile bebeğin beslenmesini sağlayan plasenta sayesinde bu virüs bebeğe bulaşmıyor. Toplumda, hamile olan kadınların bu virüse normal insanlara göre daha çabuk yakalanacağı şeklinde yanlış bilgiler var. Ama durum böyle değil. Hamileler de herkesin uyguladığı hijyen kurallarına uyarak bu virüsten kolayca korunabilir. Ellerini bol bol sabunlu su ile yıkamaları çok önemli.



Uzmanlara göre, hamilelerin herkes gibi hijyen kurallarına uyması yeterli.

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