Bugünkü
Takvim

Üyesi Prof. Dr. 'dan sosyal mesafeye 10 dakika uyarısı!

Üyesi Prof. Dr. , Coronavirüs'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kara, "Hastalıklı bir kişiye 1 metre mesafe içinde temas etmeden yaklaşık 10 dakika geçirdiğinizde virüs bulaşma riski oluşuyor. Bu sürenin altında yapılan görüşmelerde risk yok" dedi.

ABONE OL
Ateş hattı!
Bilim Prof. Dr. Ateş Kara, Coronavirüs'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu: Hastalıklı bir kişiye 1 metre mesafe içinde temas etmeden yaklaşık 10 dakika geçirdiğinizde virüs bulaşma riski oluşuyor. Bu sürenin altında yapılan görüşmelerde risk yok. Plastik veya çelik olsun en ideal şartlarda bile yaklaşık 1 saat sonra virüs sayısı yarı yarıya düşüyor.



Yaklaşık 2-2.5 saat sonra ise bulaşabilecek virüs miktarı artık kalmıyor. Yani dışarıdan aldığımız şeyleri eve geldiğimizde kapının arkasında 2- 2.5 saat bekletirsek sorun yaşamıyoruz. Virüs güneşin altında en fazla yaklaşık yarım saat dayanabiliyor. Bu nedenle güneşin altında daha çok vakit geçirmelisiniz. Virüsün yemek ve içecekle geçtiğine dair şimdiye kadar bir kayıt yok. 60 derecenin üstünde pişirilen yemeklerde virüs bulunma riski sıfır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Sağlık Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sosyal mesafeye 10 dakika uyarısı!
Diğer Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
Tüm Sağlık Haberleri